В Дагестан доставят вещество для дезинфекции воды

Три тонны гипохлорита натрия доставят в районы Дагестана для дезинфекции воды

Три тонны гипохлорита натрия доставят в Магарамкентский район Дагестана, где зарегистрировано более 270 случаев отравления, для дезинфекции воды и систем водоснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

В публикации отмечается, что в рамках обследования специалисты ведомства выявили нарушения эксплуатации систем водоснабжения. Там не проводились мероприятия по обеззараживанию воды в резервуарах, в сетях водоснабжения и накопительных емкостях, что могло привести к отравлениям людей.

До этого министр здравоохранения республики Ярослав Глазов заявил, что в Магарамкентском районе Дагестана произошло массовое отравление водой, пострадали 274 человека, 270 из которых — дети.

Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, инфекция передавалась через воду.

В настоящее время в населенных пунктах работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят отбор проб воды и биоматериала от пострадавших.

Ранее более 30 человек сообщили о симптомах отравления после выпускного в Перми.