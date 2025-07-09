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В аэропорту Геленджика прокомментировали возможное возобновление работы

Директор аэропорта Геленджика не знает дату возобновления работы авиагавани
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Depositphotos

Директор аэропорта в Геленджике Иван Таранченко в разговоре с RT прокомментировал возможное возобновление работы воздушной гавани.

«Информация о том, что будет отмена ограничений на полеты, есть», — подтвердил он.

При этом Таранченко не знает, когда точно это произойдет.

До этого газета «Известия» со ссылкой близкий к министерству транспорта РФ на источник сообщила, что аэропорт Геленджика откроется 9 июля, а полеты из воздушной гавани станут доступны с 18 июля.

В декабре 2024 года правительство России выделило более 10,5 миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов. Финансовая помощь предназначалась для воздушных гаваней Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. В заявлении кабмина указано, что деньги направлены «на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов».

Ранее аэропорт Пулково вернулся к работе после задержек из-за ограничений.

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