В России объединили нейросети для создания образа вероятного будущего

В рамках нового проекта Сбера «Мир твоего будущего: Пандора, Дюна или…?» при помощи нейросетей GigaChat, Kandinsky и SymFormer будет визуализировано будущее, которое человек может сформировать при помощи своих привычек и образа жизни. Проект стал частью фестиваля «Лето в Москве» в Репинском сквере, рассказала пресс-служба банка.

В Сбере пояснили, что инициатива покажет участникам последствия их личных экологических решений через визуализацию, отсылающую к культовым фантастическим мирам. Для этого им будет предложено пройти тест, основанный на рядовых бытовых ситуациях: от выбора упаковки до участия в экологичных начинаниях.

Далее на основе ответов нейросети Сбера создадут образ будущего конкретного человека. GigaChat сформулирует описание мира, Kandinsky создаст изображение, а SymFormer сопроводит его саундтреком. В число возможных сценариев входят антиутопии в духе «Пикника на обочине» и «Безумного Макса», а также гармоничные миры, к примеру, из «Туманности Андромеды».

В банке добавили, что участники проекта получат не только визуализированный прогноз, но и практические рекомендации для коррекции своей экологической траектории.