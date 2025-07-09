На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России объединили нейросети для создания образа вероятного будущего

Сбер запустил проект для визуализации будущего при помощи ИИ
true
true
true
close
Shutterstock

В рамках нового проекта Сбера «Мир твоего будущего: Пандора, Дюна или…?» при помощи нейросетей GigaChat, Kandinsky и SymFormer будет визуализировано будущее, которое человек может сформировать при помощи своих привычек и образа жизни. Проект стал частью фестиваля «Лето в Москве» в Репинском сквере, рассказала пресс-служба банка.

В Сбере пояснили, что инициатива покажет участникам последствия их личных экологических решений через визуализацию, отсылающую к культовым фантастическим мирам. Для этого им будет предложено пройти тест, основанный на рядовых бытовых ситуациях: от выбора упаковки до участия в экологичных начинаниях.

Далее на основе ответов нейросети Сбера создадут образ будущего конкретного человека. GigaChat сформулирует описание мира, Kandinsky создаст изображение, а SymFormer сопроводит его саундтреком. В число возможных сценариев входят антиутопии в духе «Пикника на обочине» и «Безумного Макса», а также гармоничные миры, к примеру, из «Туманности Андромеды».

В банке добавили, что участники проекта получат не только визуализированный прогноз, но и практические рекомендации для коррекции своей экологической траектории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами