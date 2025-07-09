Россиянам рассказали, сколько печенья можно есть в сутки

Сладким печеньем не стоит злоупотреблять, поскольку в нем содержится не только сахар, но и жиры с добавками. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если очень хочется, можно съедать по 1-2 штуки в день, лучше не ежедневно. Есть печенье следует как десерт после основного приема пищи, а не как перекус. Так проще придерживаться нормы. Людям с предрасположенностью к сахарному диабету и ожирению лучше и вовсе от такого десерта отказаться», — сказала специалист.

Она напомнила, что для взрослого человека суточная норма — около 25 г сахара в день. По ее словам, в одном печенье содержится порядка 5 г сахара, а значит 2-3 штуки могут занять половину нормы.

Диетолог Анастасия Лебедева до этого говорила, что люди часто «лечат» кондитерскими изделиями хроническую усталость, но это лишь усугубляет проблему. Заряд энергии от сахара заканчивается через 30-60 минут, вызывая новую тягу.

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