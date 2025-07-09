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Мужчина зашел в пруд к аллигатору, чтобы спасти свою собаку из его зубов

Житель США с помощью граблей отбил своего питомца у аллигатора
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Depositphotos

В США мужчина отбился от аллигатора граблями и спас своего питомца. Об этом сообщает News 2.

Около двух недель назад Боннер Херринг из Северной Каролины отдыхал на своем большом участке в Саутпорте, где часто рыбачит и занимается садоводством. В такие моменты его всегда сопровождает четырехлетний лабрадор Страйк, которому Херринг позволил в тот день охладиться в пруду.

Вдруг мужчина услышал пронзительный визг собаки и увидел, как аллигатор длиной около 3-3,5 метров тащит Страйка в воду. Не раздумывая, Херринг схватил садовые грабли и прыгнул в пруд, чтобы спасти питомца. Ему удалось удержать аллигатора на расстоянии и вытащить пса на берег.

Страйк получил серьезные травмы и перенес операцию, но постепенно идет на поправку. Херринг признается, что не представляет жизни без четвероногого друга, поэтому пренебрег правилами собственной безопасности и зашел в воду к хищнику.

Ранее рыбак из Малайзии голыми руками победил напавшего на него крокодила.

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