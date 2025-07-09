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Во Владивостоке зафиксировали температурный рекорд

Примгидромет: Владивосток побил температурный рекорд полувековой давности
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Orlov Sergei/Shutterstock/FOTODOM

В понедельник во Владивостоке был установлен новый температурный рекорд — воздух прогрелся до отметки +31,1°C. Об этом сообщил Примгидромет.

По его данным, предыдущий максимум для 8 июля был зафиксирован в 1973 году и составлял +31,0°C. Разница составила всего 0,1°C, но событие имеет важное метеорологическое значение, отмечает служба прогноза погоды.

9 июля горожане снова могут оказаться свидетелями погодной аномалии. Исторический максимум на эту дату — +29,6°C — установлен в 1937 году. Ожидается, что температура в течение дня может достичь +28-30°C. Таким образом, есть высокая вероятность обновления очередного рекорда, добавили в Примгидромете.

В Гидрометцентре России сообщили, что Московский регион оказался во власти аномальной жары, и в ближайшие дни температурные показатели могут превысить исторические рекорды. 9 июля может быть побит рекорд 1903 года, когда в Москве зафиксировали +33,5°C. Днем в среду столбики термометров могут достигнуть отметки в +33–34°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что во вторник в Москве на ВДНХ воздух прогрелся до +32,8°C, тогда как в центре столицы температура была еще выше — +34,2°C. В Центральном федеральном округе самая сильная жара была зафиксирована на юге Воронежской области — там столбики термометров показывали +36,2°C.

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