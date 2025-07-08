Ветеринары рассказали, как успокоить кошку, если она мешает спать ночью

Стерилизация или кастрация помогут усмирить кошек и котов, если они мешают спать ночью. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Кроме того, специалисты советуют покормить питомцев перед сном, чтобы они лучше спали. Можно также устраивать совместные вечерние ритуалы и обеспечивать больше активностей в течение дня. Для этого подойдут игрушки, лазалки, когтеточки, головоломки.

«Самое сложное — не реагировать. Если вы каждый раз идете на зов, кошка быстро поймет, что ночной концерт приносит результат. Будьте стойкими — через пару ночей поведение изменится», — добавили в сообщении.

Международная команда ученых из Италии, Германии, Турции и других стран до этого обнаружила любопытную особенность поведения домашних кошек: 67% из них предпочитают спать на левом боку. Оказалось, что это не просто случайность, а эволюционное преимущество, связанное с работой мозга. Левое зрительное поле (при сне на левом боку) передает информацию в правое полушарие, которое лучше обрабатывает пространственную информацию и угрозы. Это позволяет быстрее реагировать на опасность после пробуждения.

Ранее ученые выяснили, что некоторые питомцы продлевают жизнь хозяевам.