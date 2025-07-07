Стало известно о завершении работы силовиков на месте гибели Старовойта

Силовики завершили свою работу на месте самоубийства бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что когда правоохранители покинули место происшествия, журналисты начали искать место смерти экс-главы Минтранса и следы крови на земле. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как представители СМИ ведут репортажи с парковки, где совершил самоубийство чиновник, а также снимают все на телефоны.

Экс-глава Минтранса РФ и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцово. Его тело обнаружили в кустах, рядом с автомобилем Tesla.

Главная версия следствия — самоубийство. Незадолго до этого был опубликован указ президента РФ о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. Причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозило до 20 лет колонии за незаконную деятельность в Курской области, которую он ранее возглавлял.

Чем занимался Роман Старовойт до Минтранса и как складывалась его карьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что тело Старовойта опознала «первая леди» Курска.