Азербайджан отреагировал на обращение Москальковой по задержанным россиянам

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева ответила на обращение уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой о задержанных россиянах. Об этом Москальскова рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Москальковой, Алиева ответила незамедлительно. Омбудсмен Азербайджана пообещала принять все необходимые меры по проверке данных по обстоятельствам задержания граждан России.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК. Омбудсмен Татьяна Москалькова направила запрос в Генпрокуратуру. Что происходит между Россией и Азербайджаном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России отметили «неадекватную» реакцию Баку на задержания в Екатеринбурге.