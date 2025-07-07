Надругавшемуся над девятилетним ребенком крымчанину ужесточили приговор

В Крыму суд ужесточил приговор мужчине, который надругался над 9-летней девочкой

Верховный Суд Крыма ужесточил наказание 48-летнему мужчине, который надругался над девятилетней незнакомой девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Ялтинский городской суд приговорил насильника к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Прокурор обжаловал приговор и добился увеличения срока до тринадцати лет.

Инцидент произошел в конце ноября 2024 года на территории заброшенного здания в одном из парков Ялты. Мужчина подкараулил девочку и совершил в ее отношении «иные действия сексуального характера».

Полицейские задержали злоумышленника, а суд привлек его к ответственности.

До этого стало известно, что в Сочи 15-летний мальчик с аутизмом стал жертвой изнасилования.