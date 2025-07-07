Стали известны подробности о доме, в котором жила семья Старовойта

Дом семьи бывшего министра транспорта России Романа Старовойта в подмосковном Красногорске пустует уже полтора месяца. Об этом РИА Новости сообщила охрана коттеджного поселка.

«Там нет никого, дом пустой уже 1,5 месяца», — сказал собеседник агентства.

По его словам, семья Старовойта владеет одним из домов в коттеджном поселке Береста в Красногорске. Агентство выяснило, что стоимость особняков там начинается от 150 млн рублей.

Роман Старовойт покончил с собой 7 июля в Одинцово. По данным Mash, он сделал это рядом cо своим автомобилем Tesla, тело нашли в кустах.

В автомобиле экс-главы Минтранса обнаружили портфель с iPad, стопкой бумаг и пачкой денег. Работающие на месте происшествия правоохранители осматривают планшет.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса. Как пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, бывшего министра транспорта проверяли на причастность к хищениям в Курской области.

Ранее депутат Картаполов заявил, что самоубийство Старовойта произошло «достаточно давно».