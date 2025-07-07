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Жительница Урала купила нектарины и пришла в ужас от того, что нашла в них

Екатеринбурженка нашла в купленных в ларьке нектаринах швейные иглы
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Жительница Екатеринбурга утверждает, что приобрела в палатке овощей и фруктов нектарины с неприятным сюрпризом внутри — плоды были начинены тонкими швейными иглами. Об этом сообщает E1.ru.

Как рассказала потерпевшая, нектарины она приобрела в ларьке «Фрукты Азербайджана», который располагается в районе Уралмаш.

«Помыла нектарины, дала сыну. Ребенок приходит в слезах, разрывается. Достали у него из неба маленькую швейную иглу, он сильно укололся», — поделилась собеседница издания.

Женщина отметила, что сразу после жалобы сына обследовала все плоды и в остальных также обнаружила иглы. Она подчеркнула, что не оставит эту ситуацию без внимания и поедет разбираться в инциденте с продавцом.

До этого жительница Хабаровска рассказала, что нашла осколок стекла в пицце, которую заказала детям.

Ранее в Казахстане врачи спасли мальчика, который проглотил несколько швейных игл.

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