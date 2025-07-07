Стало известно о завершении работы на месте самоубийства Старовойта

112: следователи изъяли из Tesla Старовойта все необходимое для расследования

Следователи изъяли из автомобиля Tesla экс-министра транспорта Романа Старовойта все, что может пригодиться в расследовании его самоубийства. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным журналистов, портфель, гаджеты и остальные вещи, находящиеся в машине, были перенесены в служебный автомобиль правоохранителей. Работа на месте трагедии завершается.

7 июля президент России Владимир Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах страны, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим.

Позднее стало известно, что Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово. Тело было обнаружено возле его машины. По предварительной версии, причиной самоубийства могло стать возможное уголовное дело. По данным Telegram-канала Mash, его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее появилась новая информация о времени суицида Романа Старовойта.