Поход на кладбище четырехлетнего мальчика закончился для его семьи трагедией

В Великобритании ребенок умер на кладбище из-за упавшей на него могильной плиты

В Великобритании четырехлетний мальчик погиб в результате несчастного случая на кладбище. Об этом сообщает The Manchester Evening News.

Инцидент произошел 5 июля на кладбище Ротенстолл, расположенном на окраине одноименного города. По информации издания, ребенка, который каким-то образом оказался там один, придавило надгробным камнем. К месту происшествия выезжали экстренные службы, но спасти мальчика не удалось.

Местная полиция назвала произошедшее трагедией и заявила о начале расследования обстоятельств инцидента. Местные жители организовали сбор средств для семьи погибшего ребенка через краудфандинговую платформу, подчеркнув, что родители мальчика «разбиты горем».

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