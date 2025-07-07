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Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники стали красть аккаунты в Telegram с помощью функции предложения постов
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель компании BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин рассказал газете «Известия», что мошенники начали использовать новую функцию мессенджера Telegram с предложенными публикациями для кражи аккаунтов россиян.

По словам Кирюшкина, злоумышленники используют функцию предложения постов, чтобы отправить фишинговую ссылку владельцам крупных каналов. При этом они обещают щедрое вознаграждение, чтобы привлечь внимание и побудить перейти по ссылке.

Эксперт объяснил, что злоумышленник может перехватить управление каналом, если жертва перейдет по ссылке и введет код авторизации или установит вредоносное программное обеспечение. Кирюшкин уточнил, что мошенники будут требовать выкуп за восстановление доступа или использовать канал для обмана его подписчиков.

7 июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT, что мошенники стали похищать аккаунты в Telegram через поддельные страницы входа.

Ранее «Газета.Ru» писала, как защититься от мошенничества в мессенджерах.

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