«Не может прокормить»: российская пара держит в однокомнатной квартире 50 кошек

В Улан-Удэ семейная пара устроила в однокомнатной квартире приют для десятков котов. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

По информации канала, сами супруги не живут в квартире, но приходили в нее, чтобы ухаживать за животными. В последнее время пара перестала справляться с кормлением питомцев. Кроме того, часть котов и кошек не были стерилизованы, из-за чего бесконтрольно размножались.

Судьбой обитателей импровизированного приюта сейчас занимаются волонтеры. Они уже свозили на медосмотр и стерилизацию почти всех котов и готовы отправить их в новые семьи, даже в другие города.

До этого жители многоэтажки в Алма-Ате рассказали, что несколько лет страдают из-за запаха аммиака в подъезде. Источником зловония стала стала однокомнатная квартира, хозяйка которой разводила декоративных кроликов. При осмотре помещений было установлено, что в клетках проживало 136 особей.

Ранее москвичи попросили защитить их от «кошачьей квартиры» с антисанитарными условиями.