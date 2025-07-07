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В Мневниковской пойме построят новый квартал жилого комплекса

«Донстрой» согласовал строительство 12-го квартала ЖК в Мневниковской пойме
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Донстрой

Компания «Донстрой» получила разрешение на возведение первой очереди 12-го квартала жилого комплекса «Остров» в Мневниковской пойме. В нем запланировано создание четырех кластеров, включающих детские сады, школы и зоны для занятий спортом, также он станет первым в России, где появится сеть 5G, отметили в компании.

Девелопер сообщил, что новый квартал будет состоять из четырех корпусов разной высоты — от 10 до 22 этажей, на которых расположатся свыше 500 квартир. Для их владельцев предусмотрены коворкинг, переговорные и детские зоны, а также круглосуточная охрана.

В компании подчеркнули, что жилой комплекс «Остров» расположен неподалеку от причала речного транспорта. Также на его территории появятся смотровая площадка с видом на Москву-реку, зоны для прогулок, бега и скандинавской ходьбы.

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