На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России стартовал третий сезон проекта «Научная Вселенная»

Российские старшеклассники и студенты отправятся на космодром в рамках проекта «Научная Вселенная»
true
true
true
close
Пресс-служба конкурса «Научная вселенная»

В начале июля состоялся официальный старт третьего сезона научно-просветительского конкурса «Научная Вселенная», направленного на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, сообщили организаторы.

Презентация нового сезона прошла в рамках XIII Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ в Уфе.

В новом сезоне участников ждут 9 тематических треков, соответствующих направлениям научно-технологического развития России. Среди новых треков — «Биоэкономика», «Беспилотные авиасистемы», «Новые материалы и химия».

«Проект «Научная Вселенная» обучает юных исследователей простому принципу: тот, кто делает качественный результат, всегда будет вознагражден. И в этом году из нескольких сотен участников мы уже в третий раз отберем 18 лучших, которые отправятся на космодром», — прокомментировал Денис Секиринский, заместитель Министра науки и высшего образования РФ.

Участники соревнуются в 2 категориях: старшеклассники в возрасте от 14 лет и студенты до 27 лет. Регистрация доступна до 24 августа 2025 года на сайте научнаявселенная.рф. Финал проекта пройдет осенью в Москве.

Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки в рамках инициативы «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным на 2022–2031 годы.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами