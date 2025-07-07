В России стартовал третий сезон проекта «Научная Вселенная»

Российские старшеклассники и студенты отправятся на космодром в рамках проекта «Научная Вселенная»

В начале июля состоялся официальный старт третьего сезона научно-просветительского конкурса «Научная Вселенная», направленного на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, сообщили организаторы.

Презентация нового сезона прошла в рамках XIII Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ в Уфе.

В новом сезоне участников ждут 9 тематических треков, соответствующих направлениям научно-технологического развития России. Среди новых треков — «Биоэкономика», «Беспилотные авиасистемы», «Новые материалы и химия».

«Проект «Научная Вселенная» обучает юных исследователей простому принципу: тот, кто делает качественный результат, всегда будет вознагражден. И в этом году из нескольких сотен участников мы уже в третий раз отберем 18 лучших, которые отправятся на космодром», — прокомментировал Денис Секиринский, заместитель Министра науки и высшего образования РФ.

Участники соревнуются в 2 категориях: старшеклассники в возрасте от 14 лет и студенты до 27 лет. Регистрация доступна до 24 августа 2025 года на сайте научнаявселенная.рф. Финал проекта пройдет осенью в Москве.

Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки в рамках инициативы «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным на 2022–2031 годы.