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В Саратовской области потушили открытое горение в жилом доме после взрыва газа

МЧС: в Ершове, в доме, где произошел взрыв газа, ликвидировано открытое горение
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В жилом доме в городе Ершове Саратовской области, где произошел взрыв газа, ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону, передает РИА Новости.

«‎В 15:39 (14:39 мск) — ликвидация открытого горения», — сказали журналистам.

7 июля в Ершове произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Предварительной причиной Telegram-канал Baza назвал утечку бытового газа.

По данным журналистов, в доме оказались разрушены и повреждены несколько квартир. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

22 июня в городе Серове, расположенном в Свердловской области, произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Telegram-канал SHOT писал, что детонация произошла после того, как житель одной из квартир на последнем этаже поставил на огонь чайник.

В результате взрыва пострадали четыре человека, включая детей. Telegram-канал Skazhur сообщил, что в разрушенной из-за ЧП квартире проживал молодой человек.

Ранее в городе Ставрополе мощный взрыв разрушил стены квартиры в многоэтажном жилом доме.

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