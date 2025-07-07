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Экс-чиновника МО Украины обвинили в присвоении $2,2 млн

На Украине задержали чиновника, присвоившего $2,2 млн на закупках ВСУ
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего главы одного из департаментов Министерства обороны республики по подозрению в присвоении $2,2 млн на закупках для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Разоблачили экс-чиновника минобороны, который украл 90 миллионов гривен ($2,2 млн. — «Газета.Ru») на закупке противотанкового вооружения для ВСУ. Разоблачены и два его сообщника из компании-подрядчика», — говорится в сообщении ведомства.

Экс-чиновнику МО Украина грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого на Украине задержали командира батальона за незаконное оформление боевых надбавок своей подчиненной, в результате чего женщина, находившаяся два года в тылу, «заработала» более 1,7 млн гривен ($40 тыс.).

В июне замкомандира батальона одной из воинских частей в Хмельницкой области при помощи преступной схемы присвоил себе около миллиона гривен ($24 тыс.) на закупке хлеба. Отмечается, что помимо фигуранта дела в махинации также участвовали его подчиненный, а также предприниматель и бухгалтер.

Ранее командир части на Украине безосновательно начислил подчиненным $170 тысяч.

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