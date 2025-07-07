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Синоптик предсказал пик летней жары в Москве

Синоптик Позднякова: 10 июля станет самым жарким днем этого лета в Москве
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Температура в Москве во второй декаде июля достигнет максимальных значений за лето. Об этом ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала aif.ru.

По словам синоптика, температурный рекорд — выше +30… +33°C — будет зафиксирован 10 июля, но уже 12 и 13 июля пройдут дожди, после чего жара спадет.

«10 июля может быть установлен новый рекорд. Для этой даты самая высокая температура наблюдалась в 1996 году и составляла 33,4 градуса. Сейчас 10 числа ожидаются показатели +28… +33. Не исключено, что температура приблизится или повторит рекорд 1996 года», — отмечает Позднякова.

Также метеоролог утверждает, что жара 10 июля, то есть в день Самсона Сеногноя, предвещает солнечную погоду до самой осени.

«По приметам, если в этот день плохая погода, то до бабьего лета ежедневно будут идти дожди, а если солнечная, то такой останется надолго», — подытожила Позднякова.

Ранее москвичам рассказали, когда можно будет купаться в водоемах.

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