Названа дата первого слушания по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО

Первое заседание по делу о захвате заложников в СИЗО в Ростове состоится 14 июля

Южный окружной военный суд назначил на 14 июля первое заседание по уголовному делу, возбужденному после захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя инстанции.

«Первое заседание по уголовному делу в отношении Даниила Камнева, Рамзана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева, Адама Кодзоева назначено на 14 июля 10.00 (совпадает с мск — «Газета.Ru»)», — рассказал источник агентства.

Фигуранты обвиняются в совершении различных преступлений в зависимости от их роли и степени участия в захвате заложников. В том числе их обвиняют в покушении на побег из-под стражи, покушении на теракт, участии в деятельности террористической организации и захвате заложников.

16 июня 2024 года шесть заключенных в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону сбежали из камер и захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора. Они требовали освободить их из-под стражи и предоставить машину. Сотрудники силовых структур провели операцию по освобождению заложников, во время которой пятеро преступников были ликвидированы.

В июле того же года, выжившего террориста — Даниила Камнева — заключили под стражу. Некоторое время он находился в коме из-за полученного во время штурма ранения.

Ранее в Ростовской области задержали самопровозглашенного «муфтия», который вел переговоры с террористами в СИЗО.