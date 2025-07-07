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Лавров заявил, что Украина не может претендовать на территориальную целостность

Лавров: Киев не может претендовать на территориальную целостность Украины
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Максим Блинов/РИА Новости

Украинские власти не представляют население юго-востока страны и поэтому не могут претендовать на территориальную целостность страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Magyar Nemzet.

Лавров напомнил, что еще в 1970 году в Генассамблее ООН приняли Декларацию о принципах международного права.

«В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов», — напомнил он.

Министр отметил, что украинские власти не учитывали право на самоопределение жителей русскоязычных регионов страны, поэтому они не могут рассчитывать на действие принципа территориальной целостности.

В том же интервью Лавров заявил, что России нужен прочный мир, а не временное перемирие, которым украинская сторона воспользуется для перегруппировки военных сил.

Ранее Лавров заявил о возможности совместных шагов России и Венгрии по Украине.

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