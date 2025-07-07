В РФ зафиксировали сбои Telegram и WatsApp на мобильном интернете

Downdetector сообщает о сбоях Telegram и WhatsApp на мобильном интернете

Москвичи жалуются на сбои Telegram и WhatsApp на мобильном интернете. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Отмечается, что на работу Telegram поступило более 2 тысяч жалоб, на работу WhatsApp — около 400 жалоб. Их число продолжает расти. После входа в мессенджеры идет долгая загрузка, а чаты не обновляются и не погружаются.

Больше других на работу приложений жалуются жители Москвы и Подмосковья. Также жалобы поступают из Твери, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Чаще всего о проблемах сообщают пользователи Android.

5 июля Downdetector получил 3,4 тысячи жалоб на работу Telegram в России.

Наибольшее количество жалоб на работу Telegram поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Чаще всего пользователи сталкиваются со сбоями в работе мобильного приложения, проблемами с получением уведомлений и нестабильной работой веб-сайта.

Ранее пользователи X сообщили о масштабном сбое в работе соцсети.