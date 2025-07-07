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Американский блогер рассказал, почему испытал культурный шок, посетив ВДНХ

Блогер Крейн заявил, что испытал культурный шок, посетив ВДНХ в Москве
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Е. Самарина/Mos.ru

Американский блогер Тофуриус Крейн поделился впечатлениями после посещения Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, естественные для россиян аккуратные клумбы с цветами в США бы «уже разворовали или бездомные устроили бы на их месте палаточный лагерь».

Он напомнил, что большой палаточный лагерь есть даже у Белого дома.

«Все это вокруг меня является чем-то естественным для граждан России, это их обыденная жизнь — они не привыкли видеть кучи мусора, множество бездомных и различные предметы наркоманов вроде использованных шприцов. Это то, что нужно ценить, и я знаю, что русские ценят такой образ жизни», — сказал Крейн.

Он добавил, что в США, конечно же, не везде стоят лагеря бездомных и есть свои красоты, однако проблема халатного отношения к общественной жизни существует.

До этого американский видеоблогер Джозеф Стивен Роуз на своем YouTube-канале EXPAT American высоко оценил атмосферу ночного Санкт-Петербурга.

Он признался, что в другой стране ни за что не рискнул бы гулять ночью в одиночку и испытывал бы сильную тревогу. Однако в России, подчеркнул блогер, он чувствовал себя в полной безопасности, чего не испытывал ни в одном другом месте мира.

Ранее Миронов попросил Путина предоставить гражданство РФ военкору из Латвии.

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