В работе сайта РЖД произошли сбои

В работе сайта РЖД наблюдаются сбои на фоне аэропортного коллапса.

Как убедилась «Газета.Ru», страницы интернет-ресурса долго загружаются, а покупка билетов на поезда в настоящий момент недоступна.

6 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что на фоне массовых отмен и задержек авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиры скупили билеты на все поезда этого направления. По данным АТОР, на утро воскресенья в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. рублей. Ограничения в аэропортах ввели после массированной атаки украинских дронов, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания.

На фоне роста пассажиропотока 6 и 7 июля в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов.

По данным Минобороны РФ, 6 июля средствами противовоздушной обороны было уничтожено 120 украинских дронов самолетного типа: 30 беспилотников сбили над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской. В Ленинградской области были уничтожены три беспилотника, в Калужской — четыре. По два дрона нейтрализованы над Смоленской и Новгородской областями. Еще один — над Тверской, один — над Азовским морем.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.