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Половина российских школ до сих пор не оснащены компьютерами

Замминистра просвещения Шварцман: всего половина школ в РФ оснащены компьютерами
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Pixabay

Около 51% российских школ оснащены компьютерным оборудованием. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Ирина Шварцман, выступая в Госдуме, пишет ТАСС.

«Проект «Цифровая образовательная среда» способствовал активному внедрению современных информационных технологий в образовательный процесс», — сказала она.

Именно за счет проекта более 51% школ оснащены компьютерами. С 2019 года почти 20 тысяч школ получили ПК для обучения учеников.

Недавно исследование онлайн-кампуса НИУ ВШЭ показало, что самый высокий интерес к онлайн-образованию в России проявляют жители Москвы и области. За получение знаний в таком формате в столичном регионе проголосовали 57% респондентов. В пятерку лидеров также вошли Новосибирская область (55%), Нижегородская область (54%), Краснодарский край (54%) и Ленинградская область (53%).

До этого сообщалось, что Минпросвещения выделило 19 основных проблем в российской системе образования, в первую очередь это кадровый голод, низкий уровень оплаты труда.

Ранее вице-премьер РФ рассказал, когда представят стратегию развития образования.

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