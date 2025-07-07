МВД компенсирует россиянке стоимость турпоездки из-за ошибки в загранпаспорте

В Новосибирской области женщина отсудила у МВД стоимость турпоездки в Египет из-за ошибки в загранпаспорте. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

«‎Как установлено судом, истец получила в УМВД России по Новосибирской области паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность за пределами территории страны. В паспорте указан пол владельца как «М/М», вместо правильного «Ж/F», — сказано в сообщении.

При прохождении пограничного контроля загранпаспорт у женщины изъяли, а сама она не смогла поехать на отдых.

По решению суда, ведомство обязано выплатить сибирячке почти 129 тысяч рублей за тур, а также 25 тысяч рублей — в качестве компенсации морального вреда.

3 июля сообщалось, что суд в Краснодарском крае встал на сторону женщины, которой помешала уехать в Таиланд ошибка в загранпаспорте. Так, в графе «пол» в загранпаспорте жены было указано «м», поэтому пограничники ее не пропустили. В результате отпуск семейной пары был сорван, так как улететь в Таиланд они не смогли. Суды первой и второй инстанции постановили, что МВД должно компенсировать мужу и жене путевки в размере 206 тысяч рублей и моральный ущерб в размере 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что МВД заплатит жительнице Дзержинска за сорванный отпуск из-за ошибки в паспорте.