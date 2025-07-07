Врач объяснила, какие опасности таит в себе битый арбуз

Не стоит покупать битые арбузы, поскольку они могут незаметно начать гнить, а бактерии будут распространяться по всему плоду. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Некоторые думают, что битые места можно просто срезать и есть. Вот только мы не знаем, начался ли в нем процесс гниения, а бактерии и споры могли уже распространиться на всю ягоду», — сказала специалист.

Она отметила, что симптомы отравления могут появиться не сразу.

Соломатина также посоветовала не допускать, чтобы продавец разрезал арбуз для демонстрации его спелости, поскольку неизвестно, насколько чист нож и что им резали.

По ее словам, покупать половину арбуза или дыни допустимо в супермаркете, если соблюдаются условия хранения, но не на трассе.

Ранее врач рассказала об опасности ранних арбузов.