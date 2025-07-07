Стало известно, какую одежду опасно надевать в самолет

В самолет не стоит надевать тесную одежду, например джинсы или леггинсы, потому что это может навредить здоровью, в том числе нарушить циркуляцию крови. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, длительное пребывание в сидячем положении может грозить застоем крови в ногах и повышать риск развития тромбоза глубоких вен. Кроме того, чрезмерно облегающая одежда может вызывать компартмент-синдром или парестезию — состояния, которые сопровождаются онемением, покалыванием и сильной болью.

Для комфортного полета врачи советуют выбирать свободные брюки или спортивные штаны, хлопковую футболку или кофту, а также удобную обувь.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что из-за создаваемых авиаперелетами экстремальных нагрузок на организм людям с определенными заболеваниями лучше воздержаться от путешествий на воздушном транспорте. Так, при тяжелом остром отите перепад давления при наборе высоты или снижении может вызвать разрыв барабанной перепонки, кровоизлияние в полость уха.

Ранее россиянам назвали вид транспорта, в котором невозможно подхватить инфекцию.