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Россиянам назвали лучшую альтернативу куриной грудке по содержанию белка

Pravda.Ru: тофу может стать альтернативой куриной грудке по содержанию белка
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Kritchai7752/Shutterstock/FOTODOM

Текстурированный растительный белок, который производится из соевой муки, является одной из лучших альтернатив куриной грудке по содержанию белка на порцию — 44 г против 25 г. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных диетологов.

В нем также содержатся клетчатка, железо и калий.

«Его можно использовать как веганскую альтернативу говядине или индюшачьему фаршу, поэтому вы можете найти его в рецептах домашних вегетарианских бургеров, фрикаделек или рагу», — отметили эксперты.

Кроме того, 33 г белка содержится в банке консервированного тунца. В составе также присутствуют омега-3 жирные кислоты, которые помогут поддержать здоровье мозга, глаз и сердца. 30 г белка можно получить из двух чашек тофу, который также может стать хорошим источником кальция.

Врач-диетолог Екатерина Ширшова до этого говорила, что белковые продукты (яйца, творог, птица, рыба) помогут съедать меньше, потому что белок дольше переваривается и стимулирует выработку гормонов, снижающих аппетит. При равной калорийности завтраки с высоким содержанием белка уменьшают спонтанное потребление пищи в течение дня.

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