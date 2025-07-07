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Психологи рассказали, какие шаги помогут повысить самооценку

«КП»: забота о себе поможет повысить самооценку
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Забота о себе и установка границ помогут повысить самооценку и чувствовать себя увереннее, особенно в трудные моменты. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрошенных психологов.

Так, они советуют наладить сон, правильно питаться, заниматься любимыми делами и говорить «нет», если что-то не соответствует вашим ценностям. Кроме того, эксперты призывают напоминать себе о своей ценности даже с недостатками и неудачами и подмечать даже небольшие достижения. В случае возникновения трудностей можно поделиться своими сомнениями и переживаниями с близкими, чтобы они помогли увидеть себя с лучшей стороны.

Кроме того, для укрепления самооценки могут помочь упражнения из психодрамы. Одно из них — «Зеркало». В ходе него нужно встать перед зеркалом и осмотреть себя.

«Спросите: «Чьими глазами я себя вижу? Родителей? Друзей?» Затем попробуйте взглянуть на себя любящими глазами, как будто вы — ваш лучший друг. Можно положить руки на область сердца, почувствовать его биение и тепло. Скажите себе: «Ты важен» или «Я горжусь тобой». Это помогает буквально увидеть и почувствовать свою самоценность», — отметили в сообщении.

Клинический психолог, гипнотерапевт и арт-терапевт Софья Кремлева до этого говорила, что отказ от сравнивания себя с другими поможет справиться с низкой самооценкой.

Ранее психолог назвала самый популярный запрос у россиян.

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