На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, при каких болезнях лучше воздержаться от авиаперелетов

Врач Кашух: при определенных заболеваниях не следует летать на самолетах
true
true
true
close
Michael Probst/AP

Из-за создаваемых авиаперелетами экстремальных нагрузок на организм людям с определенными заболеваниями лучше воздержаться от путешествий на воздушном транспорте. Об этом врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала RT.

Так, при тяжелом остром отите перепад давления при наборе высоты или снижении может вызвать разрыв барабанной перепонки, кровоизлияние в полость уха.

Декомпенсированные сердечно-сосудистые заболевания также являются противопоказанием для полетов. В частности, тяжелая гипертоническая болезнь при перелете повышает риск гипертонического криза и даже инсульта и инфаркта.

Врач подчеркнула, что полеты запрещены в течение трех-четырех недель после инфаркта миокарда и в течение двух месяцев после ишемического инсульта.

Абсолютными противопоказаниями к перелетам являются пневмоторакс, некоторые послеоперационные состояния и травмы.

20 июня сообщалось, что самолет был вынужден совершить экстренную посадку после того, как пассажирке с тяжелой аллергией на морепродукты подали блюдо с креветками.

Ранее медсестра спасла девушку, которой стало плохо на рейсе из Новосибирска в Минводы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами