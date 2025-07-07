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Курорт в Германии удалил фото нацистской эпохи после скандала

Bild: курорт в ФРГ прорекламировал себя фотографией времен национал-социализма
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Markus Schreiber/AP

Власти курорта Бинц (остров Рюген, Германия) удалили публикацию в соцсети после критики за использование фотографии 1938 года. Об этом сообщает газета Bild.

«Речь идет о скверной и достойной сожаления ошибке», — заявила представитель администрации в ответ на запрос издания.

Фотография периода национал-социализма с видом на пляж и променад была размещена в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) для продвижения туризма с подписью «Летние вайбы до Instagram и дронов». В 1938 году в Бинце происходила экспроприация собственности у еврейских владельцев отелей.

5 июля журнал Focus сообщил, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) исключила депутата бундестага Маттиаса Хельфериха из своих рядов. Хельферих, известный своими высказываниями и тесными связями с представителями экстремистской идеологии, заслужил репутацию неонациста.

Ранее в Германии Мерца призвали поговорить с Путиным «хотя бы по телефону».

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