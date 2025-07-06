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В Тульской области продлили режим ракетной опасности из-за атаки БПЛА

Губернатор Миляев: в Тульской области все еще сохраняется опасность БПЛА
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Илья Питалев/РИА Новости

В Тульской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА», — заявил он.

Губернатор добавил, что сегодня утром, 6 июля, в период с 06:00 до 12:00 российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских дронов. Миляев призвал жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Утром 6 июля Минобороны России сообщило, что системы ПВО уничтожили за ночь 120 украинских дронов над российскими регионами. Над Тульской областью уничтожено 13 дронов.

Ночью губернатор Миляев сообщил, что обломки одного из украинских беспилотников повредили крышу частного дома.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее в аэропортах России произошел коллапс из-за украинских дронов.

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