Названа причина жесткой посадки самолета в Забайкалье

Жесткая посадка самолета Ан-2 в Забайкалье произошла из-за неисправности двигателя. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным регионального МЧС, на борту воздушного судна находились 11 человек.

В Минздраве пояснили, что пострадало 10 человек, из них двое получили тяжелые травмы, а восемь попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На месте аварии работают 37 человек, из них 13 от МЧС, задействованы четыре единицы техники.

Недавно пассажирский самолет Як-40 из-за аиста чуть не разбился в момент взлета в аэропорту Вологды. По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета. Пожара и серьезных повреждений удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее появилось видео с места обнаружения Ан-2, пропавшего в Якутии.