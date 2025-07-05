Воздушное пространство над Домодедово и Жуковским закрыто

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер». Об этом сообщает Mash.

Telegram-канал пишет, что воздушное пространство над ними было временно закрыто.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

До этого коллапс произошел в российских аэропортах на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места. Несколько раз за сутки останавливал работу аэропорт Пулково, в московской зоне вводили ограничения на использование воздушного пространства. До сих пор закрыты воздушные гавани в Тамбове, Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.