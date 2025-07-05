Московские врачи избавили женщину от 30-летнего камня размером с почку

В Москве врачи избавили женщину от 30-летнего камня размером с почку

В Москве прооперировали пациентку, которая 30 лет ходила с камнем в почке. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Медики городской клинической больницы провели успешную лапароскопическую операцию. У пациентки извлекли гигантский камень диаметром в пять см, который формировался в организме около 30 лет и был размером примерно как почка.

После хирургического вмешательства функция почки полностью сохранилась. Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии вскоре после операции.

До этого сибирячка почти год игнорировала боли внизу живота и вырастила гигантскую опухоль. В ходе удаления новообразования ей пришлось удалить придатки, что снизило репродуктивную функцию пациентки на 50%.

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