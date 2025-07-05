Одна из российских авиакомпаний корректирует расписания из-за ограничений в аэропортах

Авиакомпания Nordwind Airlines корректирует расписание рейсов в связи с вводом временных ограничений в ряде аэропортов центральной части РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале.

«Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются обслуживанием в соответствии с Федеральными авиационными правилами в зависимости от продолжительности ожидания вылета», — сказано в сообщении.

В Nordwind добавили, что задействованные службы работают в усиленном режиме для минимизации сдвигов расписания, а также информирования и обслуживания пассажиров на время ожидания.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию за задержку авиарейса.