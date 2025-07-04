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В Днепропетровской области произошли взрывы

В Днепропетровске и Павлограде прогремели взрывы
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В украинских городах Днепропетровск и Павлоград прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

«В Днепре (Днепропетровске — прим. ред.) и Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты «Общественного»», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

До этого сообщалось, что батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Киеве оказалась уничтожена в результате взрывов. Как писал Telegram-канал «Военное дело», силы противовоздушной обороны (ПВО) в столице Украины получили серьезный урон.

В ночь на 4 июля в Киеве произошли взрывы. Позже местные СМИ сообщили, что расположенный в городе аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов».

Ранее Зеленский высказался об ударах ВС РФ по объектам на Украине.

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