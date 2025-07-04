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Насильника, на счету которого шестеро жертв, будут судить в Магнитогорске

Серийный насильник из Магнитогорска предстанет перед судом
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Магнитогорске будут судить серийного насильника. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Уголовное дело по нескольким статьям, включая разбой и изнасилование, возбудили в отношении 53-летнего жителя Магнитогорска. По версии следствия, в период с июня 2016 года по январь 2018-го мужчина проникал в чужие квартиры, чтобы насиловать и грабить хозяек.

Жертвами насильника стали шестеро женщин. Последнее преступление он совершил зимой 2018 года. Тогда мужчина проник в квартиру, но столкнулся с сопротивлением хозяйки, которая находилась дома не одна. Нападавшему пришлось спешно скрыться.

Подозреваемого задержали в ноябре 2024 года и отправили под стражу. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее иностранца отдали под суд за насилие над двумя женщинами зимой 2010 года в Новой Москве.

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