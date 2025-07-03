В летнем лагере в Джубге загадочный вирус привел к массовому заболеванию среди детей

RostovGazeta: дети из Ростова массово заболели в летнем лагере на море

Дети из Ростова-на-Дону массово отравились в лагере «Звездочка» в Джубге. При этом в самом лагере утверждают, что ситуация не критическая и ничего страшного не произошло, пишет RostovGazeta.

В редакцию обратились родители отравившихся детей. Одна из мам рассказала, что 25 июня 120 детей из Ростова поехали на автобусе в Джубгу. Вечером они поужинали, затем искупались в море. На следующий день после завтрака почти у половины детей началась рвота без остановки и диарея. Одну девочку рвало 13 раз за день. Среди других симптомов — высокая температура в пределах 38,5 градуса и дикая слабость.

Как стало известно изданию, изолятор в лагере быстро переполнился, поэтому некоторых больных детей оставили лежать в комнате со здоровыми.

«Пять скорых вызывали из Туапсе. Видимо, для тех, кто был в изоляторе — кому было совсем плохо», — рассказала мама одного из детей.

Медсестра «Звездочки» заявила, что дети ничем не болеют. На вопрос, почему тогда здоровых детей рвет и у них температура, она отказалась ответить, перенаправив журналистов к директору лагеря.

«Без комментариев. Звоните руководству», — сказала медсестра.

Чуть позже начальник лагеря Ольга Чудина заявила, что критической ситуации нет. Был какой-то вирус, но половина детей чувствует себя хорошо. Она также рассказала, что в лагерь приезжали доктора из местной ЦРБ. Роспотребнадзор в курсе ситуации, подчеркнула Чудина.

В управлении Роспотребнадзора Краснодарского края сообщили, что по факту случившегося начато эпидемиологическое расследование.

Ранее в российской школе дети отравились после обеда в столовой.