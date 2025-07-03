Синоптик отказался называть июнь в Москве аномально холодным

Синоптик Вильфанд: июнь в Москве был холоднее нормы всего на 0,5°C

Июнь в Московском регионе и других областях Центральной России стал не таким уж аномально холодным, как кажется. Об этом в интервью «Ридусу» заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, прошлый месяц в столице был в среднем всего на 0,5°С холоднее нормы.

«Мы все-таки живем не в тропиках и не на экваторе, а в умеренных широтах Европейской России. Июнь стал неоднородным месяцем, поскольку 5-6 дней наблюдались периоды с температурой +26...+28°С. В последние дни существенно похолодало, поэтому создалось впечатление, что июнь холодный», — сказал эксперт.

Согласно его прогнозу, начало следующей недели в Москве и Подмосковье по дневным температурам будет уже вполне июльским.

Как сообщал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, летняя погода вернется в Москву в четверг, 3 июля. По его словам, столбики термометров поднимутся до +25°С. В пятницу и субботу погода будет прохладной, без осадков. В воскресенье ожидается температура воздуха в районе +20°С.

Ранее синоптик назвал причину холодного лета в России.