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В Челябинске мужчина выиграл 100 млн руб. после интересного сна жены

В Челябинске мужчина выиграл 100 млн руб. после сна жены про паука
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Пресс-служба «Национальной Лотереи»

В Челябинской области мужчина по имени Роман выиграл сто миллионов рублей в тираже №143 лотереи «Мечталлион». Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России, передает РБК.

Его супруга рассказала, что накануне перед выигрышем мужа ей приснился сон про рыжего паука.

Мужчина работает на заводе, он является многодетным отцом.

Роман признался, что обычно берет пачку билетов по 50 штук.

«Пришел в почтовое отделение, а там продается только наборами по десять билетов. Я уже думал не брать, но сотрудница уговорила поучаствовать», — сказал он.

Продавец подобрала для мужчины 50 билетов, и Роман решил купить их.

Мужчина рассказал, что принимает участие в лотереях четыре года.

До этого жительница Тюменской области заявила, что выиграла в лотерею более 21 млн руб. благодаря найденному на улице рыжему котенку.

Ранее российское исследование выявило самых активных покупателей лотерей.

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