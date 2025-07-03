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Власти Калуги поздравили выпускников странной картинкой

Власти Калуги поздравили выпускников странной картинкой, сгенерированной ИИ
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Управление образования Калуги/VK

Управление образования Калуги поздравило выпускников с окончанием школы сгенерированной нейросетью картинкой. Однако у одного из выпускников руки растут буквально не из того места.

Так, в опубликованном во «ВКонтакте» посте несколько девушек и юношей с лентами выпускников запускают в небо воздушные шары. При этом у одного из выпускников руки растут за спиной.

Накануне стало известно, что Российская нейросеть помогла спасти пропавших в Новосибирской области детей. Регион стал первым в России, где министерство цифрового развития и связи совместно с ГУ МВД внедрили данный сервис для розыска несовершеннолетних. Система анализирует видеопотоки с городских камер наблюдения, сравнивая их с загруженной фотографией разыскиваемого ребенка. При обнаружении совпадения в толпе система автоматически отправляет уведомление в правоохранительные органы. Точность распознавания лиц превышает 99%, что позволило оперативно вернуть детей в шесть семей.

Ранее компания Google начала настаивать на интеграции своего ИИ в учебные процессы.

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