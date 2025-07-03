Врач ответил, есть ли связь между рентгеном и раком

Врач Бажин: прямой связи между рентгеном и раком не существует

Доказательств прямой взаимосвязи между рентгенологическими методами исследований (рентгенография, КТ) и риском развития рака нет. Об этом kp.ru рассказал врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук и заместитель директора по образовательной деятельности Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Александр Бажин.

Однако врач напомнил, что они связаны с лучевой нагрузкой, которая потенциально может повысить риск развития различных болезней. По его словам, МРТ, которая не связана с лучевой нагрузки, не всегда является абсолютно безопасной, особенно если пациент носит металлические предметы.

«Если на пациенте будут металлические предметы, они могут притягиваться, сильно нагреваться. Это всегда искажает результаты диагностики. Большинство современных зубных имплантатов не «примагничиваются» в поле МР-томографа», — подчеркнул Бажин.

В СПбПУ «Газете.Ru» до этого рассказали, что ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новый подход к трехмерной визуализации внутренней структуры объектов. Новый подход помогает визуализировать в 3–5 раз меньшие неоднородности, чем традиционные методы, такие как МРТ и рентген.

Ранее сообщалось, что врач во время рентгена нашел сотни яиц ленточного червя в теле пациента.