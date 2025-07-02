Российский бренд, замешанный в скандале с парадом Победы, задолжал налоги на 60 млн рублей

Бренд Monochrome, который замешан в скандале с парадом Победы, задолжал налоги почти на 60 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2024 году владельцы бренда получили выручку в 1,9 млрд рублей и 400 млн рублей чистой прибыли от продаж одежды. Несмотря на это, у компании накопилась крупная налоговая задолженность — почти 60 млн рублей.

Кроме того, после скандального поста соосновательницы Monochrome Алисы Бохи, где она возмущалась ограничениями работы магазина из-за парада Победы, у бренда начались репутационные проблемы. После волны критики бренд выпустил патриотическую футболку, но это не исправило ситуацию — аудитория вспомнила и предыдущие скандалы, связанные с соосновательницей.

До этого стало известно, что блогер и предприниматель Гоар Аветисян задолжала российским налоговым органам почти 55 млн рублей. На ее соцсети подписаны более 12,3 млн человек.

Ранее компании мужа «королевы марафонов» Блиновской задолжали более 5 млн рублей.