Стало известно о двух новых фигурантах по делу об ОПГ в Екатеринбурге

РИА: следствие запросило арест еще двоих фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду, 2 июля, изберет меру пресечения еще двоим фигурантам дела о преступной группе, следствие просит заключить их под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Да, процессы сегодня. (Следствие просит для них — прим. ред.) избрание меры — заключение под стражу», — говорится в сообщении.

До этого СК предъявил обвинения шести фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге.

После этого сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу седьмого подозреваемого по делу о преступной группе.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

Ранее россияне пожаловались на случаи насилия над ними в Азербайджане.