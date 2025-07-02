На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о двух новых фигурантах по делу об ОПГ в Екатеринбурге

РИА: следствие запросило арест еще двоих фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге
true
true
true
close
Freepik.com

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду, 2 июля, изберет меру пресечения еще двоим фигурантам дела о преступной группе, следствие просит заключить их под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Да, процессы сегодня. (Следствие просит для них — прим. ред.) избрание меры — заключение под стражу», — говорится в сообщении.

До этого СК предъявил обвинения шести фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге.

После этого сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу седьмого подозреваемого по делу о преступной группе.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

Ранее россияне пожаловались на случаи насилия над ними в Азербайджане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами