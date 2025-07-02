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18-летний юноша на радостях от переезда в новую квартиру сделал сальто и умер

Молодой австралиец скончался после неудачного сальто
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Подросток из Австралии скончался после неудачного сальто, которое сделал в день переезда в новую квартиру. Об этом сообщает People.

Несчастный случай произошел 24 июня, когда 18-летний австралиец Сонни Бланделл праздновал переезд из Нового Южного Уэльса в Голд-Кост, штат Квинсленд, вместе со своей девушкой.

В день инцидента он общался с сестрой по видеосвязи и встретился с другом. После неудачного сальто Сонни почувствовал боль в голове, лег спать, но позже потерял сознание. Сосед по квартире обнаружил Сонни без сознания в гостиной и вызвал скорую.

Молодого человека срочно госпитализировали и ввели в искусственную кому. Врачи провели операцию на мозге, однако травмы оказались слишком серьезными. У Сонни случились множественные инсульты и кровоизлияния, и 30 июня его сердце остановилось.

Ранее петербуржец оказался в больнице после того, как сделал сальто и попал под машину.

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