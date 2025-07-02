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В московском метро пассажир ударил незнакомца за замечание про безбилетный проезд

В Москве молодой человек ударил пассажира, помешавшего пройти в метро бесплатно
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В Москве юноша попытался пройти в метро, не оплатив проезд, и напал на незнакомца за замечание. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

ЧП произошло у входа на станцию метро Марьина Роща, куда молодой человек пытался пройти без оплаты проезда. Для этого он, судя по записи, подошел к турникетам, дождался пока добросовестный пассажир оплатит проезд, и прошел за ним, толкая пассажира вперед. Когда тот возмутился и сделал замечание, 22-летний хулиган ударил его кулаком.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его здоровью был нанесен вред средней степени тяжести. Нападавшего задержали. Свое поведение он объяснил недавней ссорой с возлюбленной.

«Пассажир повернулся в мою сторону и сделал замечание, что мне не понравилось, я был расстроен ссорой с девушкой, принял боевую стойку и нанес ему один удар», — пояснил подозреваемый.

Теперь ему грозит уголовная ответственность, возбуждено дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью).

Ранее пассажир московского метро избил мужчину за то, что он случайно задел его плечом.

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